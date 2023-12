Na segunda-feira (4) o Estádio Centenário vai respirar 2024. O clube inicia a sua pré-temporada sob o comando do técnico Gerson Gusmão. Na apresentação oficial do elenco, o lateral-direito Matheus Rocha não estará presente, pois sua esposa está grávida e o filho do casal irá nascer no mesmo dia. Na quinta-feira, ele integrará o grupo. Conforme João Corrêa, gerente de futebol, a direção trabalha na reta final de montagem do elenco.