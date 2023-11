O ano de 2023 está perto do fim e o Caxias só pensa em 2024. Dentro de poucos dias as lembranças da temporada vão ficar na memória do torcedor, pois uma nova página vem pela frente na história Grená. Na segunda-feira (4), o elenco de jogadores começa a pré-temporada no Estádio Centenário. O ano será de Gauchão, Copa do Brasil e a tão aguardada Série C do Brasileiro. O zagueiro Dirceu projeta o calendário cheio para o torcedor.