Na medida em que as horas vão passando a ansiedade do torcedor do Juventude só aumenta pelo jogo que poderá reconduzir o clube à Série A, depois de um ano de muitas dificuldades. A equipe alviverde reagiu na segunda divisão, manteve-se no G-4 em boa parte do returno, após um começo ruim, e está há 10 jogos sem saber o que é derrota. E mesmo assim, o acesso ainda não veio. O que comprova o nível de dificuldade de jogar a competição. E para não perder a vaga na última rodada, o grupo de atletas alviverde sabe a importância de uma semana de treinos focada em detalhes que podem ser decisivos para o jogo de sábado (25), diante do Ceará.