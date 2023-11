Falta um jogo para o Juventude confirmar o objetivo. Uma vitória diante do Ceará, no sábado (25), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, garante o Ju de volta à elite do futebol nacional. E o 34º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju debate as chances alviverdes.