A última rodada da Série B reserva fortes emoções para o torcedor do Juventude. Afinal, o time de Thiago Carpini viu a vaga antecipada à Primeira Divisão escapar na partida contra a Ponte Preta. Agora, tudo ficou para o jogo final na competição, contra o Ceará, no próximo sábado (25). Restam duas vagas em disputa, para seis equipes, uma vez que o Criciúma juntou-se ao Vitória. Ao derrotar o Botafogo-SP, pela 37ª rodada, o Tigre é mais um clube que carimbou presença na elite do futebol brasileiro em 2024.