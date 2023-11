Os dois resultados que o Juventude precisava aconteceram. No sábado (18), o Sport perdeu para o Vitória e o Atlético-GO foi derrotado para o Mirassol. Faltava apenas o Juventude fazer a sua parte diante da Ponte Preta. Mas mesmo com o Alfredo Jaconi incentivando com o grito de mais de 13 mil torcedores, o time alviverde não foi capaz de fazer um golzinho que seria suficiente para confirmar a vaga à Série A com uma rodada de antecedência.