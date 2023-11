Ficou tudo para a rodada final. Os resultados paralelos até ajudaram, mas o Juventude não fez sua parte, empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta, e desperdiçou a chance de confirmar o acesso neste sábado (18), no Estádio Alfredo Jaconi. Com 62 pontos e no terceiro lugar, a equipe alviverde segue dependendo apenas de si para garantir um lugar na elite em 2024.