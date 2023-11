Em meio às preocupações quanto as ausências prováveis de três titulares, surge uma esperança que pode ajudar o Juventude a vencer a Ponte Preta e conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro: Gabriel Taliari. Goleador máximo do clube nos últimos nove jogos pela Série B, o atacante ficou de fora do empate contra o ABC por estar suspenso, mas é presença certa para encarar a Ponte Preta no sábado (18), às 17h, no Alfredo Jaconi.