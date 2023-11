Tudo ajudou. Os resultados que o Juventude precisava aconteceram na rodada. Então, o Verdão dependia somente de suas próprias forças para vencer a Ponte Preta e confirmar o acesso à Série A junto dos quase 14 mil torcedores no Estádio Alfredo Jaconi. No entanto, o Ju ficou no empate em 0 a 0, neste sábado (18), adiou a definição para a última rodada e frustrou os jaconeros.