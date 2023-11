O jogo do ano! Assim o Juventude encara a partida contra a Ponte Preta a partir das 17h, no Alfredo Jaconi. O dia 18 de novembro de 2023 pode terminar como a data de mais um acesso do clube à elite do futebol brasileiro. Para isso, o Verdão terá que vencer a Macaca e torcer por dois resultados paralelos. Com 61 pontos a equipe ocupa o terceiro lugar na tabela. Já a Ponte está em 15º, com 38, e precisa somar pontos para não correr o risco de voltar à zona de rebaixamento.