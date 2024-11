Como são os estandes do Brasil na COP29; assista ao vídeo

O Brasil ocupa dois estandes no pavilhão das delegações, na COP29, em Baku, localizado na chamada "Blue Zone" (Zona Azul), a área onde ocorrem as negociações sobre mudanças climáticas. Há o estande do governo federal, inaugurado na terça-feira (12) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros, e o do consórcio da Amazônia Legal, que vem ocupando espaço nas COP, desde Dubai, para antecipar debates sobre a conferência que ocorrerá em Belém (PA), no ano que vem.