O mercado automotivo gaúcho mantém a tendência de crescimento. Os 20.926 veículos registrados nos diversos segmentos em outubro representaram o crescimento de 11,89% na comparação com setembro. Apesar da evolução, o volume ainda é menor na comparação com as 25 mil unidades de 2014. No período, o melhor resultado foi de 18.963 unidades em 2018.