A primeira audiência de instrução do caso Tio Paulo será realizada nesta terça-feira (12), na 2ª Vara Criminal de Bangu. A investigada, Érika de Souza Vieira Nunes, é a sobrinha do idoso, que foi levado por ela, em óbito, para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em abril deste ano. As informações são do g1.