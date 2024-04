No Rio de Janeiro, uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver na tarde desta terça-feira (16). Ela levou um idoso já morto em uma cadeira de rodas para sacar um empréstimo bancário no valor de R$ 17 mil. O fato aconteceu em uma agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.