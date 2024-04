Em agosto do ano passado, ao fiscalizar um navio com a bandeira da Libéria, a Guarda Civil espanhola encontrou 182 pacotes, com 198,35 quilos de cocaína. A droga estava submersa, junto ao casco da embarcação, dentro de bolsas, e protegida com cordas e pesos. O navio que chegava a Las Palmas havia partido do Porto de Rio Grande, no sul do Estado. Nesta terça-feira (16), a Polícia Federal desencadeou a Operação Escafandria contra o grupo que seria o responsável pelo envio das remessas de entorpecentes para a Europa a partir da costa brasileira.