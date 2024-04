O conflito entre duas facções do tráfico de drogas, pano de fundo da chacina com cinco mortos ocorrida na última semana em Cidreira, tem preocupado prefeitos do Litoral Norte. A Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) se reunirá com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (16) pedindo que mais policiais sejam destinados de forma definitiva para as cidades.