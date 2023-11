Para enfrentar a Ponte Preta no sábado (18), o técnico Thiago Carpini promoveu quatro mudanças na equipe, em relação ao time que havia empatado com o ABC, em Natal. Sem o volante Jadson, suspenso, o técnico optou pela volta de Vini Paulista ao meio-campo. Por opção, o treinador ainda tirou Erick e colocou Echaporã no ataque. Mas duas mudanças Carpini foi forçado a fazer: achar os substitutos dos lesionados David e Reginaldo.