Depois de um ano na Segunda Divisão, o Juventude poderá figurar uma vez mais entre os grandes do futebol brasileiro. Basta uma vitória simples sobre o Ceará, no sábado (25), em Fortaleza para que a equipe alviverde conquiste o acesso sem depender de mais ninguém. E o momento também poderá ser da volta por cima de dois jogadores que viveram uma das temporadas mais difíceis da história recente do clube. Os volantes Jadson e Jean Irmer são os únicos atletas da equipe considerada titular que são remanescentes do elenco rebaixado em 2022.