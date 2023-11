Nenhuma equipe da Série B tem melhor aproveitamento como visitante do que o Juventude. O time do técnico Thiago Carpini lidera o ranking com 53,7% em 18 partidas realizadas longe de casa. Além disso, o Ju apresenta uma invencibilidade de quatro partidas fora dos seus domínios. Números que dão uma boa perspectiva para buscar o acesso diante do Ceará, no sábado (25), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.