Esta será a semana mais importante do ano e uma das mais representativas da história recente do Juventude. O clube depende apenas de si para figurar uma vez mais na principal competição nacional em 2024. Mas, para alcançar a elite, o time do zagueiro Danilo Boza terá que melhorar o desempenho dos últimos dois jogos, quando não conseguiu balançar as redes diante de adversários da parte de baixo da tabela da Série B. Contra ABC e Ponte Preta, o Verdão deixou escapar a chance de conquistar o acesso de forma antecipada.