"Universos Paralelos" abre o ano na Galeria de Arte Gerd Bornheim, em Caxias, nesta quinta-feira

Selestino M. de Oliveira, artista plástico e professor nova-petropolitano, assina a curadoria Neimar De Cesero / Agencia RBS

Abre nesta quinta-feira (23), às 19h, a primeira exposição do ano na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. "Universos Paralelos", reúne trabalhos produzidos com o uso de diferentes técnicas, como colagem, aquarela, pontilhismo e pinturas a óleo e acrílico, por participantes do grupo Bassa Arte. Ao mesmo tempo em que destacam a singularidade própria do fazer artístico, as peças formam uma unidade em torno de uma mesma provocação feita a cada um dos 18 participantes.

Convidados a escolher uma obra autoral para recriá-la em uma nova versão, os artistas imaginam cenários, contextos e situações diferentes, como se fizessem uma reinterpretação de suas próprias criações ao contemplá-las enquanto espectadores. As peças de cada artista são expostas lado a lado, formando dípticos a serem apreciados como uma única composição. Entre as temáticas há uma ampla diversidade de abordagens, desde refugiados até cenários urbanos, além de religiosidade e a relação entre biologia e tecnologia.

- Nossas mentes estão sempre trabalhando em universos paralelos que criamos a partir de cada coisa que vimos, e na arte não é diferente. A proposta foi fazer com que cada artista olhasse para a sua obra e mergulhasse no seu próprio universo paralelo para criar uma releitura. Ao final, tivemos como resultado dípticos que são muito instigantes, a partir do momento em que a pessoa faz a comparação entre a obra imaginada e sua versão reimaginada - destaca o artista plástico e curador da exposição, Selestino M. de Oliveira.

Selestino é professor e um dos idealizadores do Grupo Bassa Arte, cujo nome homenageia Hermínio Bassanesi, fundador da Molduraria Caxiense _ espaço que recebia os encontros dos artistas até o recente fechamento da loja (o grupo já alugou um novo espaço, em frente à antiga molduraria, para prosseguir com as atividades). Pelo Bassa passam artistas de todos os perfis, dispostos a trocar conhecimento e referências para aprimorar suas técnicas.

Além dos dípticos, que ocupam a maior parte da galeria, também um espaço de homenagem póstuma a antigos participantes do grupo, já falecidos: Eroni Ness, Beatriz Boff, Tânia Lozano e Francisco Masiá.

