Duzentas obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas ganham audiodescrição e estão disponíveis para acesso em qualquer lugar do mundo

Duzentas obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp), de Caxias do Sul, ganharam audiodescrição pelo Projeto Acervo Acessível: Amarp 20 Anos de Arte. Agora, estão disponíveis para acesso digital de qualquer lugar do mundo.

O resultado do projeto será apresentado em duas atividades especiais:

22 de janeiro, às 14h : visita guiada presencial ao Amarp, com audiodescrição, permitindo uma experiência sensorial para os participantes.

: visita guiada presencial ao Amarp, com audiodescrição, permitindo uma experiência sensorial para os participantes. 4 de fevereiro, às 14h: apresentação online, aberta a todos, com destaque para o acervo digital e as audiodescrições disponíveis.

A iniciativa foi idealizada para garantir que pessoas com deficiência visual, idosos e outros públicos possam acessar e apreciar as obras do acervo. Com a atividade, as imagens ganham descrições em palavras, traduzindo cores, formas e intenções artísticas de maneira acessível.

— Este projeto transforma o acesso à arte e reforça a importância de tornarmos os espaços culturais verdadeiramente democráticos e acolhedores para todos — pontua Milena Schneid Eich, idealizadora da iniciativa.

A ação foi viabilizada por meio do Financiarte, da prefeitura de Caxias do Sul e a realização é da Imaginativa Acessibilidade e Educação. Quem quiser participar das atividades ou conhecer mais sobre o acervo digital pode entrar em contato pelo e-mail milenaseich@gmail.com ou telefone (54) 9 9159-7106.