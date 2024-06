Neste ano a Feira do Livro de Caxias do Sul celebra a 40ª edição. Entre as novidades já anunciadas para este ano, está o aumento de 25% no número de bancas, em relação a 2023, passando de 18 para 24, com o retorno da área infantil. A feira está programada para ocorrer de 27 de setembro a 13 de outubro, na Praça Dante Alighieri.