Gustavo Balbinot, Giovanni Mattiello e Jorge Trevisol palestram em evento beneficente em Garibaldi

A arrecadação total da bilheteria será destinada à recuperação do município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Os ingressos estão à venda, a R$ 50. Saiba onde comprar

26/06/2024 - 07h30min