Papas da Língua reencontra os fãs da Serra neste sábado, em Caxias

São muitos os gaúchos que têm não apenas nas suas playlists, mas também na trilha sonora que embala suas memórias marcantes, pelo menos uma música do Papas da Língua. Neste sábado, quando a banda subir ao palco da All Need Master Hall para o show da turnê Re.União, em Caxias do Sul, um casal que 12 anos atrás celebrou sua união no camarim da banda irá reencontrar os ídolos, a fim de viver mais um momento especial na companhia de Serginho Moah, Zé Natálio, Léo Henkin e Fernando Pezão.