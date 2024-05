Após uma série de adiamentos e cancelamentos de shows e eventos musicais nas últimas duas semanas, por conta das enchentes que castigam o Estado, a reabertura de espaços para apresentações artísticas e realização de pequenos festivais permitem juntar o desejo de escutar música com a necessidade de praticar a solidariedade, em Caxias do Sul. Nesta terça-feira, três bandas subirão ao palco na Villa Basilico, no Pátio da Estação, para o Rock Solidário.