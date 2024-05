A Garage Sale, uma das tradicionais feiras de antiguidades em Caxias do Sul, celebra neste final de semana cinco anos de atividades. Será também a edição de número 20 do evento. No entanto, em função da situação de tragédia no Rio Grande do Sul, o evento para marcar a data será diferente: a feira também será ponto de arrecadação de donativos. Além da arrecadação, será feita uma rifa com o objetivo de angariar recursos e direcioná-los às pessoas afetadas pela tragédia.