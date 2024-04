Em 10 anos de trajetória, o Projeto Impulso, idealizado pelos dançarinos Akácio Camargo e Maria Lilith da Cruz, já marcou a história de, pelo menos, 700 crianças e adolescentes do bairro Planalto, em Caxias do Sul. O projeto social comemora uma década de atividades com um presente para a comunidade caxiense: serão realizadas três apresentações gratuitas no Teatro Pedro Parenti, neste final de semana.