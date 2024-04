Criatividade, inovação, personalidade e atemporalidade definem as criações do designer de moda paulista Walter Rodrigues. Mas, para chegar às criações finais, o trabalho envolve conversa com a cliente, criação de moldes e uma dose de originalidade. Todos esses conceitos foram utilizados por cinco egressos do bacharelado em Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que criaram releituras de vestidos de festa do designer. Essas releituras serão protagonistas da exposição Vestidos Contam Histórias, no Campus 8 da UCS. A mostra abre nesta terça-feira (2), às 19h30min. A visitação ocorre até dia 18 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.