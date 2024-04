O grupo teatral Cia Garagem, de Caxias do Sul, fará parte do Sesc Circo, maior festival circense do Rio Grande do Sul. As apresentações, que ocorrem entre os dias 6 e 14, em Lajeado, são gratuitas, mas os ingressos precisam ser reservados pelo site do projeto. A Cia Garagem foi fundada em 2012 por Jânio Nunes e Paulo Macedo e estrela o festival do Sesc com seu primeiro espetáculo, Cadê o Circo? Uma história de vida.