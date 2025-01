O amor não julga, não exige, não pesa

Viver é simplesmente empolgante. Gosto de sentir a vida e de vibrar com tudo o que acontece, no decorrer dos dias e dos anos. Seguidamente me deparo com sentimentos tão bonitos e acabo parando uns instantes para simplesmente sentir. Não nos falta nada: temos uma família, exercemos uma profissão, são muitas pessoas conhecidas e, para alegrar os dias, temos amigos e amigas. Já escrevi muito sobre a amizade. Mas concluo que escrevi pouco, pois a amizade merece páginas incontáveis. A amizade é um presente que a vida nos dá para aliviar os pesos, que muitas vezes carregamos sozinhos. É nos gestos simples de um amigo que encontramos consolo para as dores do mundo, um carinho que parece dizer: "Eu estou aqui, e isso basta."