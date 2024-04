Tombado pelo Patrimônio Histórico do Município de Caxias do Sul em 2010, o Moinho Boca da Serra Nilton Luiz Suzin, no interior de Vila Seca, em breve deve receber intervenções que irão garantir a sua perenidade em meio ao cenário rural da região. O projeto de restauro foi autorizado a captar recursos por meio da Lei Federal de Financiamento à Cultura/Lei Rouanet (confira no quadro mais abaixo).