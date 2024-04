Depois das visitas guiadas realizadas em dezembro, integrando a programação do Natal de Afetos, e outras três durante a Festa Nacional da Uva, o Pátio Eberle incluiu os passeios pela história do prédio em sua programação mensal. Sob a orientação deste colunista, haverá tours pelo terraço e outros pontos históricos do edifício sempre no primeiro sábado de cada mês.