As visitas guiadas ao prédio da extinta Metalúrgica Abramo Eberle, atual Pátio Eberle, também costumam atrair familiares de antigos funcionários da empresa. Foi o caso do advogado Luiz Fernando Moré Filho, 27 anos, e da estudante Anna Carolina Lazzaron Moré, 18, netos do engenheiro químico e ex-diretor da fábrica Glacyr Moré. Durante um dos passeios ocorridos em dezembro, Luiz Fernando detalhou parte da trajetória do avô Glacyr e também do bisavô, Pedro Moré – cuja família morou na famosa chácara da Rua Olavo Bilac.