Autor do Hino de Caxias, composto em 1961 e oficializado pelo Município em 1996, Eleonardo Caffi - ou melhor, o “professor Caffi” - foi um ícone no cenário musical da cidade. Conforme já destacado neste espaço, em mais de 70 anos dedicados ao acordeon, o músico compartilhou seus ensinamentos com nomes como Adelar e Honeyde Bertussi, Edson Dutra, Antônio Carlos Cunha, Edison Campagna, Darcy Mandelli, Ilceu Prux, Paulo Siqueira, Daltro Bertussi, Gilney Bertussi e Itajaiba Mattana. Sem falar nos milhares de alunos, alunas e professores que passaram pelo lendário Conservatório Musical Rossini, fundado por ele e pelo pai, o também maestro Angelo Caffi.