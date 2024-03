Descendentes dos imigrantes italianos Maria Brusa e Remígio Iob se reúnem neste sábado (30) para celebrar as origens das duas famílias. Será no Restaurante da Gruta da Terceira Légua, interior de Caxias do Sul. Na ocasião também ocorre o lançamento do livro Italianos no Rio Grande do Sul: as famílias Brusa e Iob, de autoria de Ivone Job, neta de Maria e Remígio.