Centenas de imagens eternizaram a inauguração do Monumento Nacional ao Imigrante, em 28 de fevereiro de 1954. Mas a foto acima, em especial, chamou a atenção deste colunista por um detalhe: o trio posicionado no topo do obelisco – provavelmente, integrantes da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas.