Símbolo da imigração e um dos principais cartões-postais de Caxias do Sul, o Monumento Nacional ao Imigrante completa sete décadas de inauguração nesta quarta-feira (28). Idealizado durante as comemorações dos 75 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em 1950, a entrega para a comunidade ocorreu em 1954, pelo presidente Getúlio Vargas, durante a Festa da Uva daquele ano.