A combinação efetividade e qualidade derrubou as chances de o Caxias sair na frente do Grêmio nas semifinais do Gauchão. Em um Centenário com um público de pouco mais de 5 mil torcedores e sob muita chuva, o time grená fez um grande primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a sua superioridade em gols. Tentou, errou, parou em Caíque e ainda viu o rival abrir o placar na primeira grande oportunidade criada.