Com Uez, começa temporada de despedidas na Câmara de Caxias do Sul

Começou a temporada de despedidas na Câmara de Caxias do Sul. Na sessão desta quinta-feira (28/11), foi a vez do vereador Velocino Uez (PRD) fazer uso no seu último espaço no Grande Expediente, momento destinado a manifestações livres. Com trajetória ligada a Galópolis, onde foi vice-prefeito, e às demandas do interior, Velocino falou por quase 20 minutos.