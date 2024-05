O Governo da Bahia enviou na quinta-feira (2/5) um grupo de 20 soldados do Corpo de Bombeiros ao RS para ajudar nos resgates (foto). Por ordem do governador baiano, Jerônimo Rodrigues de Souza, eles se apresentaram ao comando do Corpo de Bombeiros Militar do RS e foram enviados para resgates em Caxias do Sul, em Galópolis, e na ponte sobre o Rio das Antas, em Veranópolis. No sábado, um equipe estava em Bento Gonçalves.