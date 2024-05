Devido ao risco de novos deslizamentos, 150 famílias no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, foram retiradas de casa em uma ação conjunta entre Exército, Corpo de Bombeiros e prefeitura, no início da noite de sábado (4), depois de um temporal. Ao todo, 200 famílias já deixaram suas casas em Galópolis.