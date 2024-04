A colunista Rosane de Oliveira, de GZH, está informando que os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e dos Transportes, Renan Filho, vêm ao RS semana que vem, dia 3 de maio, para mostrar o que está sendo feito no que se refere às rodovias federais no Estado, os próximos investimentos, e aproveitam para assinar a ordem de início para o contorno viário de Ijuí, que terá 10 quilômetros da BR-285 duplicados, com sete viadutos. Isto mesmo: sete viadutos. Ijuí é uma importante cidade gaúcha, mas sua população é de pouco mais de 80 mil habitantes. O contorno viário da cidade está dentro do PAC. Nada contra o investimento no contorno viário em Ijuí. Mas por que Caxias do Sul não tem um trecho urbano da BR à altura da importância da cidade? A cidade tropeça para obter a duplicação de 900 metros de rodovia, que não tem jeito de começar.