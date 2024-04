Demandada há pelo menos 10 anos em Caxias do Sul, a construção de um viaduto no entroncamento da BR-116 com a Perimetral Norte custa a sair do papel. Pronto desde 2016, o projeto da obra milionária já passou por três presidentes da República e quatro prefeitos caxienses, sem que nenhum sinal da elevada desse as caras. Enquanto isso, os milhares de moradores que passam pelo trecho continuam enfrentando lentidões e problemas no deslocamento diário.