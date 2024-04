O MDB caxiense realizará nesta quinta-feira (11/4) reunião com os pré-candidatos a vereador e os dois nomes colocados para concorrer à prefeitura pela sigla. Nesse segundo caso, o partido quer ouvir se o vereador Felipe Gremelmaier e o ex-deputado federal Mauro Pereira mantêm seus nomes na disputa. O encontro será na sede do diretório do partido.