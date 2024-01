Um aspecto importante da posse da vereadora Marisol Santos (PSDB) na presidência da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nesta terça-feira (2/1) chamou a atenção. Ela é a quarta mulher a presidir o Legislativo caxiense e encarna a bandeira da luta por ampliar a representação feminina. No entanto, das outras cinco vereadoras, apenas uma – Isabela Rech Schumacher (Novo) – foi ao ato de posse. As demais não estavam presentes, como se percebe na foto acima.