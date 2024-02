Tenho verdadeira ojeriza por quem desmerece o empreendedorismo ou usa o termo “empreendedor” de forma sarcástica. Pior ainda é a claque que reproduz um discurso ultrapassado de que todo empresário é explorador de mão de obra do trabalhador e que tem a vida fácil. Fácil? Será mesmo? Nem vou entrar em detalhes a respeito da altíssima carga tributária que beira à extorsão, tampouco vou me deter nos desmandos e nas injustiças que acontecem dentro das cortes. Vou é falar do trabalho que ninguém vê, nem reconhece e, consequentemente, não valoriza.