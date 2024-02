Não tenho dúvidas de que o maior benefício de se viajar e conhecer outras culturas é voltar com um olhar mais apurado para fazer uma releitura da nossa própria realidade. Acho que a viagem mais transformadora da minha vida foi ter ido ao Egito no final de 2022 quando aprendi muito sobre história, geografia e, principalmente, passei a compreender melhor a religião muçulmana. Nosso guia, Ibrahim, no Cairo, numa visita à belíssima Mesquita de Muhammad Alí – também conhecida como Mesquita de Alabastro – nos deu uma aula sobre as origens e a importância do Ramadã para os povos islâmicos.