Tempos atrás, assisti a uma reportagem da BBC internacional que mais parecia um esquete cômico: jovens europeus de 20 poucos anos, no conforto de sua vidinha numa país de Primeiro Mundo e acadêmicos de renomadas universidades, alegavam sofrer de “ecoansiedade”. Saudáveis e bem-nascidos, diziam não conseguir trabalhar, nem estudar, nem sair do quarto por causa do “aquecimento global” e de um “iminente” fim dos tempos.