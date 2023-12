As imagens assustam e revelam a fragilidade das estruturas diante da violência das águas, dos ventos e do fogo. Se em setembro a força das enchentes levou embora casas, escolas, ruas inteiras, um vendaval recente fez desabar a bela exposição sobre Van Gogh em Caxias do Sul, e há poucos dias um incêndio devastador consumiu uma parada tradicional e muito querida por todos que trafegam pela Rota do Sol.